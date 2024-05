Tachas com LED são implantadas em rodovia entre Londrina e Distrito da Warta

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) instalou tachas bidirecionais com luminárias LED na PR-545, em uma extensão de pouco mais de cinco quilômetros, do km 3+230 ao km 8+500, entre Londrina e o Distrito de Warta (zona norte).





O objetivo é proporcionar mais segurança para o tráfego noturno entre o município e o distrito da Warta.

As tachas possuem um conjunto de três diodos emissores de luz, conhecidos como LED, em cada face voltada ao tráfego de veículos, alimentados via energia solar, acumulada por painel fotovoltaico instalado na parte de cima das tachas.





As luzes são acionadas automaticamente ao escurecer ou em condições de baixa visibilidade, ajudando a orientar condutores que utilizam a rodovia nestas situações.

Cada tacha é fixada na pista por dois pinos de metal e uma cola para pavimento, evitando que seja removida pela eventual passagem de veículos. Elas foram instaladas no final de abril e estão em funcionamento desde então.





As tachas permanecerão na PR-545 pelos próximos meses, com o DER/PR avaliando o impacto dos dispositivos quanto a melhorias na segurança do trecho, podendo passar a ser utilizados em obras futuras.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: