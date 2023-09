Temperatura recorde em Londrina foi atingida em outubro de 2020, diz Simepar

A onda de calor ainda é o destaque desse início de semana em todo Paraná e em Londrina não há previsão de pancadas de chuvas que possam baixar as temperaturas. Os termômetros devem ultrapassar os 37º C nesta terça-feira (26), mas ainda não será o recorde de temperatura no Estado.





De acordo com o Simepar, a temperatura mais alta registrada na história de Londrina foi de 40ºC em outubro de 2020. Neste ano, o recorde foi de 38,3ºC e foi batido no último final de semana, mais precisamente no domingo (24). Aqui em Londrina, a madrugada de segunda-feira (25) já foi a mais quente do ano com mínima de 24ºC.

A temperaturam mais alta do ano no Estado foi de 40,7ºC em Cambará (norte pioneiro), também registrada no último domingo.

Esse intervalo de dias seguidos com muito calor não era sentido há três anos, em 2020 também foi registrada uma onda de calor. Em Londrina, os termômetros só devem baixar um pouco na quinta (28), com mínima na casa dos 17ºC e máxima em 32ºC.