Tempestade e temperaturas menores são previstas para esta terça-feira

A terça-feira (31) se mantém com a temperatura mais baixa e chuva em Londrina. Segundo a previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), o tempo se manterá instável durante esta semana.

A temperatura mínima, registrada às 6h, foi de 17,0°C, mais de 1°C acima do que no dia anterior, e a máxima deve ficar em torno dos 19°C. De acordo com o instituto, para esta semana, a previsão é de chuva e instabilidade.

O IDR também destacou que a média de chuva esperada para o mês de maio é de 117mm, e com a chuva desta segunda (30), foram registrados apenas 47,2 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.