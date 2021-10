Temporal deixa 59 mil domicílios sem luz em Londrina

A Defesa Social disponibilizou o ônibus da GM na base da instituição da zona norte, localizada na avenida Saul Elkind esquina com a rua Joaquina de Oliveira Perfeito. Os agentes estão distribuindo lonas para as pessoas atingidas pelo vendaval.

Com as informações das ocorrências o órgão vai montar as ações de respostas pelos setores mais atingidos.

Paraná







Após atingir os municípios do Oeste e do Sudoeste do Paraná, o temporal desta manhã seguiu deixando estragos no Noroeste e Norte, regiões que tinham acabado de se recuperar dos estragos do evento climático do último dia 13. No fim da tarde, em todo o Estado, a Copel registra quase 435 mil unidades consumidoras sem energia e quase 4,6 mil ocorrências para atendimento.







As regiões Oeste e Sudoeste são as com mais unidades consumidoras desligadas, somando 177,4 mil. O número de ocorrências para atendimento passa de 2,2 mil. Em seguida, aparece a região Norte, com 133 mil unidades consumidoras sem energia e mais de mil ocorrências para atendimento. A região Noroeste é a quarta, somando 111,7 mil unidades consumidoras desligadas e mais de mil ocorrências.





A Copel está com equipes de manutenção e emergência nas ruas trabalhando desde cedo para restabelecer o fornecimento o mais rapidamente possível. A concessionária lembra que, em dias de tempestade, deve-se manter distância de situações que possam oferecer risco, como postes quebrados e cabos rompidos. A falta de luz pode ser comunicada pelo site e aplicativo, pelo telefone 0800 51 00 116 e pelo WhatsApp 41 3013-8973. Há ainda a opção de enviar uma mensagem de texto (SMS) para o número 28593, com as letras “SL” e o número da unidade consumidora.





Oeste/Sudoeste





Foz do Iguaçu, Medianeira e Cascavel concentram o maior número de consumidores desligados e há municípios com quase a totalidade dos consumidores desligados: Itaipulândia, Matelândia, Missal, São Pedro do Iguaçu, Lindoeste, Ramilândia, Diamante do Oeste, Três Barras do Paraná, Ibema, Salgado Filho, Tupãssi, Boa Vista da Aparecida, Catanduvas, Iguatu, Campo Bonito, São José das Palmeiras, Diamante do Sul, Santa Tereza do Oeste, Ouro Verde do Oeste, Guaraniaçu, Santa Lúcia e Flor da Serra do Sul.