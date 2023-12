Tiro de Guerra renova permanência em Londrina por mais cinco anos

Representantes do Tiro de Guerra e da prefeitura renovaram o acordo de cooperação que possibilita a permanência da instituição em Londrina por mais cinco anos, de 2024 a 2028.





A assinatura do documento aconteceu no gabinete do prefeito Marcelo Belinati, na última sexta-feira (22).

Segundo o chefe do Executivo londrina, o município está tratando de benfeitorias que devem ser executadas no Tiro de Guerra.





“Em razão das obras de ampliação do aeroporto, teremos que fazer uma obra grande no Tiro de Guerra, melhorando as condições das instalações para receber tanto a equipe do Exército quanto os atiradores”, afirmou.



O chefe de instrução do Tiro de Guerra de Londrina, subtenente André Marinho Ferreira, explicou que o acordo renovado prevê o que o Exército ofereça para o fardamento, a munição e os instrutores que darão o treinamento para formar os atiradores.





Já a prefeitura vai ofertar a parte administrativa para o Tiro de Guerra funcionar. “A prefeitura arca com os custos dos computadores, água, luz, serviço de telefonia e internet”, contou.





