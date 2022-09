Trânsito terá nova alteração para construção do viaduto da Leste Oeste, em Londrina

A partir de segunda-feira (26), será necessária nova interdição na rotatória entra as avenidas Leste-Oeste e Rio Branco, em Londrina, informa a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). Para continuidade das obras de construção de um viaduto no cruzamento, haverá alterações no fluxo de veículos que seguem da área central para as regiões norte e oeste da cidade.





Em razão do bloqueio no trecho de um quarteirão antes da avenida Rio Branco, o condutor deverá converter à direita na Chuí e, em seguida, à esquerda na Rua Iguape – via a partir da qual será possível seguir para a zona norte ou tomar novamente a Leste-Oeste.

Publicidade

Publicidade





Para se dirigir no sentido Avenida Brasília, bastará que motorista vire à direita na Rio Branco. Já para transpor o canteiro de obras e continuar na direção da UPA Jardim do Sol, ele terá de converter à esquerda na Rio Branco e seguir pela contramão até a Leste-Oeste.