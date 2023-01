Transporte coletivo de Londrina conta com 14 novos ônibus

A Londrisul apresentou, nesta segunda-feira (9), 14 novos ônibus que farão parte da frota da empresa, que é responsável por 35% do transporte coletivo de Londrina.





Sete veículos contam com ar-condicionado e todos dispõem de tecnologia para pagamento da passagem com cartão de crédito.

Os veículos com ar vão atender as linhas do jardim União Vitória e área central e os demais irão circular pelo jardim Califórnia, Roseira, Vale Azul, Vivendas do Arvoredo, Higienópolis e Gleba Palhano.







Segundo a concessionária, a escolha levou em conta o volume de passageiros.

“Todos os ônibus entregues farão linhas com demanda maior, que tem uma extensão também mais longa, para beneficiar os usuários que passam um tempo maior dentro dos ônibus”, explicou Stefano Boiko Junior, vice-presidente da Londrisul.





“O ar-condicionado é ecológico, não tem o gás que provoca efeito estufa, os elevadores para deficientes possuem mais tecnologia e os vidros são lacrados, o que traz um conforto maior”, acrescentou.

O custo total foi de R$ 8 milhões. A empresa tem uma frota de cerca de 130 coletivos. A previsão para o final do ano é de que mais alguns veículos sejam adquiridos para cumprimento do contrato, que determina que os ônibus tenham, no máximo, dez anos de vida útil.





Presidente da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Marcelo Cortez garantiu que a autarquia realiza a fiscalização para que a cláusula seja respeitada.

“Nós temos a documentação de cada ônibus que tem na frota (das empresas que operaram o serviço). Sabemos aqueles que estão vencendo e, logicamente, passamos para a empresa que ela tem que fazer um plano para que haja troca e se mantenha na média que nós temos em Londrina. Temos esse controle”, elencou.





A TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina), que opera 65% do transporte, deverá promover nos próximos meses a substituição de 96 ônibus, de acordo com a CMTU.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.