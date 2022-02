Trecho da Rua Joaquim de Matos Barreto ficará interditado neste domingo em Londrina

Um trecho da rua Joaquim de Matos Barreto, entre a rua Pedro Marcos Prado e a avenida Maringá, na zona sul de Londrina, será interditado neste domingo (20), devido à execução de uma obra de remanejamento da tubulação que passa sob a via. A orientação da prefeitura é para que os motoristas evitem o tráfego pelo local, e que os moradores busquem rotas alternativas.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, a obra deve ser executada em três finais de semana, até o dia 6 de março. Em caso de chuva, porém, os serviços podem ser adiados.

A tubulação que será remanejada faz parte de uma adutora do sistema Cafezal, que leva água do ribeirão Cafezal até a avenida Juscelino Kubitschek, passando pelo bairro gleba Palhano. A obra será realizada pela empresa Maper Construtora, contratada pela Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná).





De acordo com o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, a instalação é parte de um grande projeto de remanejamento das adutoras em Londrina. "Essa instalação no trecho da Professor Joaquim de Matos, nós já acertamos que seja executado somente aos finais de semana para não prejudicar o trânsito. O serviço começa neste domingo e prossegue por mais três semanas. Terminada esta etapa, começará outra fase, com a subida da tubulação pela Ayrton Senna até a elevatória na Madre Leônia. A diferença é que nesta fase o trânsito não precisará de interdição, pois a adutora será instalada onde ficam as vagas de estacionamento da avenida", apontou. Um dos objetivos do desvio da tubulação é, justamente, possibilitar a construção de uma trincheira onde hoje existe a rotatória entre as avenidas Ayrton Senna da Silva e Madre Leônia Milito.





O sistema Cafezal, que engloba as adutoras a serem desviadas, representa 30% do abastecimento de água de Londrina. Segundo o gerente geral da Sanepar na Região Nordeste do Paraná, Antônio Gil Gameiro, a obra era necessária porque o sistema de tubulações atual foi projetado há cerca de 60 anos e trazia dificuldades para a realização de obras de manutenção, por exemplo.

“A tubulação original, da década de 60, cursa um traçado reto, já a nova será feita acompanhando as vias, cursando o novo modelo viário. De forma conjunta, a Prefeitura e Sanepar, envolvendo a Secretaria de Obras, CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), trabalharam de forma a particionar e criar condições para essa obra, para que afete no mínimo possível o trânsito e a rotina das pessoas que residem na área de execução”. Ao todo, a obra de remanejamento demanda um investimento estimado em R$ 10,2 milhões.





Para os motoristas que quiserem acessar a rua Professor Joaquim de Matos Barreto neste domingo, a orientação é de seguir pela rua Humaitá, paralela ao trecho interditado, até a avenida Maringá, onde é possível subir para a rotatória com a rua Goiás. Depois, o motorista pode descer novamente a Maringá, até atingir a Joaquim de Matos. O trecho da rua que passa ao lado do aterro do Lago Igapó não estará interrompido.





Outra opção, para quem está na rua Humaitá, é seguir pela rua prefeito Faria Lima e, no aterro do Igapó, entrar à esquerda na rua Bento Munhoz da Rocha Neto. Ao chegar na rotatória com a Ayrton Senna, o condutor pode fazer o retorno e adentrar na Professor Joaquim de Matos Barreto após o cruzamento com a avenida Maringá.