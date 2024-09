Zona Azul começa a funcionar em seis quadras da rua Guaporé a partir de terça-feira

A partir desta terça-feira (9) seis quadras da rua Guaporé, no centro de Londrina, terão a Zona Azul. São 63 vagas no trecho que vai da rua Paranapanema até a Rio Grande do Norte. O período máximo de permanência será de quatro horas.





“Foi feito um estudo de viabilidade pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e foi entendido por ter a Zona Azul neste trecho”, destacou Wellington Marcatti, coordenador do serviço.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A iniciativa pela demanda do estacionamento rotativo da região foi do Núcleo Guaporé da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina).





“Na área acima da rua Paranapanema o estacionamento é bem difícil e dificulta para o cliente chegar até as empresas. Foi uma solicitação (para implantação) que fizemos, também por conta da região do Detran (Departamento de Trânsito do Paraná)”, comentou a empresária Juliana Rissi, que integra o núcleo.

Publicidade





As vagas para o motorista deixar o carro já existem, no entanto, os veículos costumam ficar longos períodos ao longo do dia.





“Já colocaram as placas indicando e acredito que a conscientização virá com o tempo. Talvez pode ter algum transtorno na primeira semana, até todos que circulam associar, os colaboradores do comércio se organizarem. Mas será algo importante para o estacionamento fluir bem”, avaliou.





Não serão instalados novos parquímetros na via. “Estamos percebendo que com a questão dos meios eletrônicos de pagamento, como aplicativo, os colaboradores recebendo no cartão e no Pix, os parquímetros estão ficando obsoletos. Somente cerca de 8% dos acionamentos de ticket é pelo parquímetro. Mais de 60% é via aplicativo”, afirmou Marcati.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: