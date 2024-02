Maratona de Londrina será em junho com expectativa de reunir 5 mil participantes

A Maratona de Londrina está marcada para o dia 23 de junho, começando a partir das 5h, com quatro opções de percursos (5km, 10 km, 21 km e 42 km) e limite de 6 horas para a conclusão. A largada inicial será no Shopping Catuaí, localizado na Rod. Celso Garcia Cid, 5.600.





Lançada na sede da Prefeitura na segunda-feira (19), a maratona está com as inscrições abertas e ja teve mais de 1.000 inscritos. Com a expectativa de reunir de 4 a 5 mil participantes, essa é a primeira vez que a corrida acontece em 12 anos.

O evento é uma realização da Capa, agência londrinense especializada na organização de eventos esportivos, com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina.





A maratona já vinha sido planejada há um tempo, mas foi lançada esse ano graças ao aniversário de Londrina, como explica o sócio da agência Capa, Guilherme Piazzalunga. "Sentimos que chegou o momento de realizá-lo, aproveitando a comemoração dos 90 anos de Londrina. Esta é a terceira vez que Londrina vai sediar uma maratona, pois houve duas edições anteriores, em 2011 e 2012. O mercado das corridas de rua vem crescendo muito nos últimos anos no Brasil e no mundo, e estamos com uma expectativa muito boa de que seja um grande evento”, apontou.

O prefeito Marcelo Belinati ressaltou que a corrida é também uma maneira de movimentar o comércio local. “A Maratona de Londrina é resultado garantido de que a cidade estará cheia de gente, com os hotéis lotados, lanchonetes e restaurantes vendendo mais, porque chegam muitas pessoas de fora, o taxista também vai ganhar dinheiro, o comércio vai faturar, ou seja, são muitos ganhos”, estimou.





Marcelo também disse que a prova será noticiada em todo o Brasil, o que leva, de maneira positiva, o nome da cidade de Londrina para todo o país. “Também estimula a saúde, o entretenimento, a confraternização entre famílias e amigos. Essa corrida de rua será muito bacana para Londrina, que este ano comemora seus 90 anos. A cidade está resgatando, na sua história, as maratonas, e esperamos que isso passe a acontecer todos os anos”, enfatizou.

Com relação ao percurso de 42km, Piazzalunga explicou que os organizadores procuraram utilizar regiões mais planas aliadas a pontos atrativos da cidade, como o Lago Igapó e o Zerão. “Vamos trazer gente de fora e precisamos mostrar o que é bonito em nossa cidade. Existe uma dificuldade em Londrina com relação à altimetria da cidade, pois há muita elevação, sobe e desce, e isso dificulta, mas procuramos utilizar regiões mais planas e pontos turísticos”, afirmou.





Durante o lançamento do evento, o sócio da Capa explicou que, no Brasil, as meias maratonas e maratonas estão, cada vez mais, ganhando espaço entre os praticantes do esporte. Segundo ele, as corridas de rua, além de serem importantes plataformas de saúde e qualidade de vida para a população, também são fator importante para a economia nas cidades onde são realizadas.

A diretora de turismo da Codel, Tatiana Porto, representando o presidente da instituição Alex Canziani, destacou que é uma honra para Londrina realizar a maratona. “Tenho certeza de que o evento será um sucesso, o esporte une as pessoas, traz alegria, e também movimenta o turismo da cidade”, disse.





As dez principais maratonas no Brasil são: Maratona de São Paulo (abril); Maratona de Brasília (abril); Maratona do Rio de Janeiro (junho); Maratona de Porto Alegre (junho); São Paulo City Marathon (julho); Maratona de João Pessoa (agosto); Maratona Internacional de Florianópolis (agosto); Maratona de Foz do Iguaçu (setembro); Maratona Internacional Maurício de Nassau (setembro); e Maratona Internacional de Curitiba (novembro).





As inscrições estão sendo feitas pelo site da Ticket Sports. Na página, é possível obter detalhes sobre os valores das inscrições, ver o mapa dos percursos, entre outras informações.