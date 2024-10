Mostra Cultural "Só em Cena" oferece programação gratuita em Maringá

Entre os dias 18 e 26 de outubro, acontece a sétima edição da Só em Cena, mostra cultural promovida pela 2 Coelhos Comunicação e Cultura. São nove dias de programação gratuita, incluindo espetáculos de teatro e dança, performances, teatro lambe-lambe, show e discotecagem, oficina de escrita, demonstração performática e feira de artistas visuais.





A mostra ocorre em diversos espaços, como o Teatro Barracão, Teatro do Sesc, A Toca Espaço Cultural, Eurogarden, uma escola municipal, Estúdio Telescope e, neste ano, pela primeira vez, vai a Marialva com duas atividades: uma na Praça da Igreja e outra na Casa da Cultura.



“Este ano, a mostra celebra os dez anos da 2 Coelhos e inaugura uma nova fase em sua história, deixando de contemplar apenas um segmento específico para assumir seu caráter cultural, oferecendo diversidade de linguagens”, explica a curadora e coordenadora geral da mostra, Rachel Coelho.





A programação reúne artistas locais, como Kênia Bergo, Renan Parma e Vitória Campanari; atrações de outros lugares do Paraná, como o Palhaço Ritalino, Naiara Parolin e Trava da Fronteira, e alguns dos nomes mais badalados do momento na cena nacional, como Clayton Nascimento, premiado com os mais importantes prêmios brasileiros, a renomada Renata Carvalho e o Grupo De Pernas pro Ar, que esteve na linha de frente no apoio aos artistas gaúchos afetados pelas enchentes que assolaram o estado.

A Mostra de Teatro Lambe-Lambe, iniciativa que começou em 2022, retorna como uma das atividades da Só em Cena. O Lambe-Lambe é uma linguagem teatral genuinamente brasileira, criada em 1989 pelas artistas e educadoras nordestinas Denise Di Santos e Ismine Lima.





Trata-se de um teatro em miniatura, apresentado dentro de uma caixa, geralmente para um espectador por vez. As peças são de curtíssima duração e se repetem ao longo de um período. Para assistir, o público quase sempre precisa espiar por uma pequena abertura. O nome faz referência aos fotógrafos lambe-lambe que, no século XX, podiam ser vistos em praças e parques do Brasil.





Nove caixas estarão reunidas em Maringá e Marialva, com os artistas Mariana Cazula, Ton Pereira, Tânia Alonso e Flávio Racy, os quatro do grupo Teatro de Caixeiros (Ribeirão Preto/SP); Lucas Zago, do Grupo Pandoron (Maringá/PR); Hanny Reis e Gustavo Bertin, ambos da Cia Cirko Volonte (Londrina/PR) e Larissa Miyashiro e Pedro Cobra, da Cia. PlastikOnírica (Santos/SP).





