Motocicletas batem de frente e dois homens ficam feridos em Cornélio Procópio

Dois homens ficaram feridos após as motocicletas que pilotavam colidirem frontalmente na PR-160, em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta segunda-feira (19).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um jovem de 21 anos conduzia uma Honda CG 160 Titan no sentido de Cornélio Procópio a Leópolis quando, ao atingir o KM 48, bateu de frente com uma JTA Zontes T350, que era pilotada por um homem de 55 anos e seguia na direção contrária.

Ambos os motociclistas ficaram feridos, foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital Municipal de Cornélio Procópio para receber atendimento médico especializado.





A colisão foi registrada em uma curva aberta, em um trecho de descida.