Motociclista fica ferida após bater contra a traseira de um carro na PR-323, em Rolândia

Uma mulher de 42 anos ficou ferida após a motocicleta que pilotava colidir com a traseira de um carro na PR-323, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quarta-feira (10).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um Toyota Etios com placas de Londrina trafegava pela via quando, ao passar pelo KM 83, foi atingido na traseira por uma Yamaha Neo 125, com placas de Cabo Frio/RJ, que seguia na mesma direção.

O condutor do carro, de 52 anos, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico. Já a motociclista precisou ser socorrida no local e encaminhada ao Hospital San Rafael, em Rolândia, para receber atendimento médico.