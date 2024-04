Motorista tomba carro furtado e foge antes da chegada da Polícia na PR-445, em Londrina

O motorista de um carro fugiu após tombar o veículo na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (10).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um Volkswagen Gol seguia na via no sentido de Londrina a Tamarana quando, ao passar pelo KM 44, tombou e ficou parado sobre a margem direita.

Os policiais informaram, ainda, que o carro tinha um alerta de furto. O crime aconteceu na última terça-feira (9), em Rancho Alegre, no Norte Pioneiro.





O condutor, que fugiu antes da chegada da Polícia Militar, não foi localizado. O veículo foi apreendido.