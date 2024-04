Mercado de pilotos da F1 tem mais da metade das vagas abertas para 2025

Verstappen tem contrato e não tem motivos para sair da Red Bull tão cedo, já que a vantagem atual deles leva a crer que, com o regulamento estável em 2025, o time ainda seja dominante ano que vem. Mas o momento também é importante para se posicionar para 2026, quando haverá um novo regulamento no carro e no motor.

Isso porque Verstappen tem condicionando sua permanência na Red Bull, time com o qual tem contrato até o final de 2027, à continuidade de personagens importantes e a uma trégua nas disputas internas por poder na equipe. Desde a morte do co-fundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, em outubro de 2022, existe todo um contexto de incertezas na empresa que também se refletem na equipe de F1.

Mas o espanhol não é o único piloto que "segura as chaves" do mercado. Há muita indefinição até mesmo envolvendo Max Verstappen, ainda mais depois que o projetista-chefe da Red Bull, Adrian Newey, expressou internamente seu desejo de sair do time.

A ESCOLHA ARRISCADA DE SAINZ







"Todos falam que seus números são os melhores, mas simplesmente não dá para saber. Quem tomar a decisão agora e acabar no melhor carro não vai ter feito porque sabia, e sim porque estava no lugar e na hora certa", disse Sainz, a respeito das simulações que as equipes fazem sobre o motor de 2026. E isso torna ainda mais difícil decidir, tanto no caso do espanhol, quanto no de Verstappen.

Eles são os dois grandes atores do mercado que está se movimentando mais cedo porque Lewis Hamilton decidiu encerrar seu contrato um ano antes do previsto e acerto a ida à Ferrari em 2025. Com isso, no momento há uma vaga em aberto na Mercedes, pelo menos uma vaga (de Perez) aberta na Red Bull, e uma vaga na Audi como uma aposta a médio prazo.



Sainz interessa à Red Bull, vaga que ficaria muito mais interessante se Verstappen decidisse sair. Mas o espanhol sabe que pode não ter tempo de esperar por algo que pode não se concretizar, ainda mais com o risco de que a Red Bull caia de produção com o novo regulamento, já que eles farão o próprio motor pela primeira vez.

Mas é claro que a opção da Audi também é arriscada. Eles estão assumindo um time que deixa muito a desejar em várias áreas em relação aos ponteiros e a montadora alemã estará voltando depois de décadas fora da F1.