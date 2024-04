Motociclista fica ferido após se envolver em acidente com carro e caminhão na PR-323, em Sertanópolis

Um motociclista de 50 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro e um caminhão na PR-323, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste domingo (14).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um Volkswagen Gol, que era conduzido por um jovem de 24 anos, seguia no sentido de Sertanópolis ao trevo da Warta quando, ao passar pelo KM 47, colidiu contra o motociclista, que pilotava uma JTA Suzuki Boulevard e seguia no sentido contrário.

Na sequência, um caminhão Scania T113, que era dirigido por um homem de 53 anos, vinha logo atrás da motocicleta, colidiu contra a mesma, que estava caída no chão.





O motorista do carro e o condutor do caminhão não se feriram e forneceram detalhes sobre o acidente aos policiais rodoviários. O motociclista, porém, teve ferimentos, foi socorrido no local e precisou ser encaminhado ao Hospital São Lucas, em Sertanópolis, para receber atendimento médico.