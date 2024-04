Motociclista morre após bater em carro e em dois caminhões na PR-897, em Marialva

Um motociclista de 34 anos morreu após se envolver em um acidente com carro e caminhões na PR-897, em Marialva, na região de Maringá, na noite deste sábado (27).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem pilotava uma Honda CBR 1000 quando, ao se aproximar do contorno de Marialva, tentou fazer uma ultrapassagem e bateu contra a lateral de um Toyota Corolla, que era conduzido por um jovem de 23 anos e seguia no mesmo sentido.

Após a colisão, a motocicleta bateu na traseira de um caminhão Scania 112 que era dirigido por um homem de 45 anos e que também ia na mesma direção.





Com o impacto, o motociclista invadiu a pista contrária e colidiu contra um caminhão Volvo FH, que era conduzido por um homem de 40 anos. A colisão fez com que um outro caminhão - outro Volvo FH, dirigido por um jovem de 25 anos - tombasse ao tentar desviar do acidente.





O motociclista morreu no local do acidente e o corpo foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Maringá.





Os outros condutores envolvidos no acidente não se feriram e obtiveram resultado negativo no teste etilométrico.