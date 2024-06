Motociclista morre após invadir pista contrária e bater contra caminhão em Campo Mourão

Suspeita de desviar R$ 179 mil do próprio avô para apostar no 'tigrinho' é presa no Noroeste do Paraná

Uma mulher de 22 anos foi presta nesta quinta-feira (27) por ser suspeita de desviar R$ 179 mil do próprio avô para apostar em jogos on-line. A prisão aconteceu em Jussara, no Noroeste do Paraná.