Motociclista morre após ser atingido por carro em Ivaiporã

Um homem de 50 anos morreu após ter a motocicleta atingida por um carro na PRC-466, em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, na noite desta sexta-feira (5).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motociclista pilotava uma Honda Titan no sentido de Jardim Alegre a Ivaiporã quando, ao passar pelo KM 114, foi atingido na traseira por um Volkswagen Gol, que era conduzido por um jovem de 24 anos na mesma direção e seguia na retaguarda.

O motociclista morreu no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ivaiporã. O condutor do carro, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.





A colisão foi registrada em um trecho de pista simples. Não chovia no momento.