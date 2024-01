Motociclistas envolvidos em acidente na PR-218 se desentendem e Polícia Militar é acionada

Dois motociclistas se desentenderam após um acidente na PR-218, em Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã deste domingo (21).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o condutor de uma BMW S1000RR seguia no sentido de Carlópolis a Fratura/SP quando, ao atingir o KM 4, sofreu uma queda.

Publicidade





Conforme apurado pelos policiais, outro motociclista se envolveu no acidente, o que causou uma discussão. A Polícia Militar foi acionada e já estava no local quando o BPRv chegou.





Os dois envolvidos no sinistro obtiveram resultado negativo no teste etilométrico, mas foram encaminhados para a Delegacia da PCPR (Polícia Civil do Paraná) em Carlópolis.