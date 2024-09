Motorista bate caminhonete em árvore e acaba morto em Primeiro de Maio

Um homem de 66 anos morreu após a caminhonete que dirigia bater contra uma árvore na PR-437, em Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta segunda-feira (23).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o idoso conduzia uma Chevrolet S10 no sentido de Primeiro de Maio a Alvorada do Sul quando, ao atingir o KM 32, perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore.

O motorista morreu no local devido à gravidade dos ferimentos.





Estiveram na rodovia, além dos policiais rodoviários estaduais, a perícia, o delegado de plantão, a Polícia Civil e o IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.





O veículo foi entregue para um familiar da vítima.