Carro com cinco pessoas capota e deixa um passageiro morto no Norte Pioneiro

Mãe e filha vão receber indenização e pensão por morte de operário em construção no Paraná

A 4ª Turma de Desembargadores do TRT-PR reconheceu a responsabilidade subjetiva (quando há culpa) de uma construtora do Oeste do Paraná pela morte de um operário em um acidente de trabalho ocorrido na cidade de Cascavel em fevereiro de 2018.