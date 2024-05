Motorista capota caminhão em Mandaguaçu, é levado ao hospital de helicóptero e termina preso

O motorista de um caminhão foi preso por ter contra si um mandado de prisão em aberto por crimes sexuais após capotar o veículo que conduzia na BR-376, em Mandaguaçu, no Noroeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (28).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor, de 45 anos, dirigia um caminhão baú carregado com frios no sentido de Maringá a Paranavaí quando, ao passar pelo KM 150, perdeu o controle da direção, saiu da pista, atravessou o canteiro central, capotou o veículo e parou na pista do sentido contrário.

O capotamento causou interdição do fluxo de veículos no sentido de Paranavaí a Maringá.





O condutor do caminhão ficou ferido e foi transferido consciente no helicóptero do Samu (Serviço de Atendimento Médico) para o HU (Hospital Universitário) de Maringá. O homem foi preso pela PRF após receber alta médica e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.