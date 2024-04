Motorista dirige embriagado, bate em moto e deixa dois feridos na PR-092, em Santo Antônio da Platina

Um motorista foi preso por dirigir sob o efeito de álcool após se envolver em um acidente na PR-092, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste sábado (27).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 57 anos dirigia um Fiat Palio no sentido do entroncamento da BR-153 à Barra do Jacaré quando, ao atingir o KM 340, fez uma manobra para entrar à esquerda e bateu em uma motocicleta Honda CG 150, que era pilotada por um homem de 43 anos e seguia no mesmo sentido.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O condutor do carro não teve ferimentos e, além de apresentar sinais de embriaguez, obteve resultado positivo no teste etilométrico, o que causou sua prisão e seu encaminhamento para a Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Platina.





O motociclista, por sua vez, ficou ferido, foi atendido no local e encaminhado ao Hospital de Santo Antônio da Platina, assim como o passageiro da moto, de 28 anos.