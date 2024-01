Motorista e passageiro de carro ficam feridos após capotamento na PR-082, em Grandes Rios

O motorista e o passageiro de um veículo ficaram feridos após o carro capotar na PR-082, em Grandes Rios, no Centro-Sul do Paraná, na noite deste domingo (21).





O BPRV (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), informou que o condutor dirigia um Fiat Uno no sentido de Grandes Rios a Rio Branco do Ivaí quando, ao atingir o KM 84, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.





Além dos danos ao carro, o condutor, de 23 anos, ficou feridos. O passageiro, de 35 anos, também se feriu. Ambos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal de Grandes Rios para receber atendimento médico.