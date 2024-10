Motorista fica gravemente ferido após batida de caminhões em Arapongas

Polícia Civil prende seis pessoas em operação contra o tráfico no Norte do Paraná

A Polícia Civil do Paraná prendeu seis pessoas em flagrante, com idades entre 23 e 42 anos, durante uma operação deflagrada nas cidades de Primeiro de Maio, Londrina, Arapongas e Porecatu, no Norte do Estado, e em Nova Aurora, na região Oeste.