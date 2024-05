Motorista sem habilitação se envolve em colisão frontal e fica ferido no Norte Pioneiro

Um acidente envolvendo dois carros terminou com um ferido na PR-422, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste domingo (26).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 52 anos dirigia um Volkswagen Gol no sentido do entroncamento da PR-151 a Wenceslau Braz quando, ao passar pelo KM 25, perdeu o controle em uma curva acentuada e colidiu frontalmente contra um Chevrolet Celta, que era conduzido por uma mulher de 50 anos e seguia no sentido contrário.

O condutor do Gol, que não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação) teve ferimentos leves e precisou ser socorrido no local. A motorista do Celta, por sua vez, não se feriu.





Ambos os condutores passaram pelo teste etilométrico e o resultado do motorista do Gol foi positivo. Porém, pela quantidade indicada, o homem foi apenas autuado por infração de trânsito.