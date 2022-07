Movimentação no Aeroporto de Londrina em 2022 ficou 51% abaixo de 2019

Mesmo com as taxas de contaminação pela Covid-19 sob controle em Londrina, alguns indicadores de aquecimento econômico mostram que ainda há uma longa distância a ser percorrida até que se restabeleçam os números pré-pandemia. Um exemplo é a movimentação no Aeroporto Governador José Richa. Os registros de embarques e desembarques realizados no terminal apontam uma reação em 2022, mas ainda muito aquém do que era há três anos. No primeiro trimestre, a circulação de passageiros ficou 51% abaixo de igual período em 2019.

O aeroporto de Londrina encerrou o ano de 2019 com uma média diária de 2.785 passageiros, segundo dados da Infraero, empresa estatal responsável pela administração do terminal até março deste ano. Em 2021, mesmo diante da perspectiva de retomada, a média diária ficou em 1.173 passageiros, um recuo de 57% ante o período pré-pandêmico. Em 2022, no primeiro trimestre, essa média subiu um pouco, para 1.335, mas ainda menos da metade de 2019.

No ano passado, segundo a Infraero, a quantidade de passageiros que circulou pelo aeroporto de Londrina superou os números de 2020 a partir de abril, quando começou a ser observado um aumento gradual até dezembro. Mas em nenhum mês o fluxo de passageiros se aproximou dos números contabilizados em 2019. O melhor mês de 2021 foi dezembro, com 68.855 embarques e desembarques, 10% menos do que o pior mês de 2019, que foi janeiro, com 76.541 passageiros.





O panorama para 2022 é de recuperação. Em janeiro deste ano, houve alta de 34% no número de embarques e desembarques em relação a janeiro de 2021, mas na comparação com igual mês de 2019, ainda há um recuo de 30%.





Os dados da Infraero só estão disponíveis até março deste ano. A partir de abril, a administração do aeroporto de Londrina passou a ser feita pela CCR Aeroportos, empresa vencedora do leilão no processo de privatização dos terminais aeroviários. A CCR não disponibiliza os dados sobre o fluxo de passageiros mês a mês. A administradora informou apenas, de forma genérica, que no primeiro semestre de 2022 circulou pelo aeroporto de Londrina uma média diária de cerca de dois mil passageiros.

No primeiro trimestre, apontou a Infraero, passaram pelo terminal londrinense 120.226 viajantes, o que corresponde a pouco mais de 1,3 mil pessoas por dia. Para que o aeroporto finalizasse o primeiro semestre do ano com a média de dois mil passageiros diários, como informou a CCR, seria preciso que entre abril e junho tivessem circulado pelo local um total de cerca de 240 mil passageiros ou 80 mil viajantes por mês. Oitenta mil passageiros representaria uma alta de 246% ante março.







