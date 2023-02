Movimento pede mais segurança para pedestres em ato neste sábado em Londrina

Um ato que exige mais segurança para pedestres no trânsito de Londrina foi marcado para este sábado (11), às 10 horas, em frente ao Colégio Vicente Rijo, na Avenida Juscelino Kubitschek (centro). O local da manifestação foi escolhido em memória do professor aposentado que morreu após ser atropelado no dia 27 de janeiro quando terminava de atravessar a avenida pela faixa de segurança quando foi atingido por um carro na pista da esquerda sentido rotatória da Higienópolis.







Publicidade

Publicidade

Demóstenes Antônio Rust, 73 anos, era natural de Viçosa em Minas Gerais e vivia há 15 anos em Londrina. A manifestação pede mais ações por parte do poder público para segurança no trânsito e quer chamar atenção do motorista para o respeito às leis de trânsito.





De acordo com Luiz Afonso Giglio, do Movimento Mobilidade Ativa, a ato será de reflexão e cobrança por ruas mais seguras a acessíveis para pedestres e ciclistas. "Os maiores tem que cuidar dos menores no trânsito. Os pedestres e ciclistas são os mais vulneráveis. Não vemos essa preocupação em termos do sistema viário e nem dos condutores. A política nacional de mobilidade urbana prioriza o pedestre e o ciclista no trânsito, mas não encontramos na cidade infraestrutura adequada para pedestres e ciclistas."





A manifestação por ruas mais seguras para todos será às 10 horas deste sábado dia 11 na faixa de pedestre da Avenida JK em frente ao Colégio Vicente Rijo, próximo a rotatória com a Higienópolis.