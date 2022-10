Rede Muffato desiste de comprar lojas do Makro

O Grupo Muffato desistiu de comprar as lojas do Makro em São Paulo. Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, acordo teria fracassado porque a rede paranaense encontrou contingências maiores do que o esperado, ligadas a passivos trabalhistas e a questões fiscais. Os riscos, então, não compensariam o investimento.







A rede paranaense negociava a compra de 24 unidades do Makro, o que seria uma ponte para a entrada do grupo, o sexto maior do país em seu segmento, no Estado de São Paulo. Ainda segundo o Estadão, a saída do Makro do mercado brasileiro está ocorrendo aos poucos.







