Mulher amarrada e deixada em carro incendiado em Rolândia segue em estado grave

A mulher de 41 anos que foi amarrada e presa num carro que na sequência foi incendiado em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) segue internada em estado gravíssimo no CTQ (Centro de Tratamento de Queimados) do HU (Hospital Universitário) de Londrina.





Segundo a assessoria da instituição, a vítima está sob cuidados intensivos, sedada e intubada. Ela teve cerca de 90% do corpo queimado.



O homem, de 48 anos, que teria provocado o fogo também está no Hospital Universitário, com aproximadamente 13% do corpo queimado. Ele está consciente e respirando com ar ambiente. O caso aconteceu na última terça-feira (14).





De acordo com a PM (Polícia Militar), os dois estariam supostamente num relacionamento amoroso.

Já amigos da vítima relatam que eles seriam primos de segundo grau e o homem a estaria ameaçando e pedindo dinheiro.





O homem teria pedido ajuda da mulher alegando que precisava ser levado para uma clínica de reabilitação para superar problemas com drogas. No entanto, o chamado teria sido uma armadilha.





A vítima tem dois filhos, de 19 e 20 anos.





