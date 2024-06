Mulher morre após bater contra barranco e capotar carro no Noroeste do Paraná

Uma mulher de 51 anos morreu após colidir contra um barranco e capotar o veículo que dirigia na PR-218, em Amaporã, no Noroeste do Paraná, na noite desta terça-feira (18).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a motorista dirigia um Renault Clio na rodovia quando, ao passar pelo KM 394, perdeu o controle do veículo e saiu da pista, batendo contra um barranco. Com o impacto, o carro chegou a capotar.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A condutora morreu no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Além disso, um passageiro do veículo, de 29 anos, teve ferimentos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal de Amaporã.





O carro foi removido ao Pátio da PRE por ter pendências de licenciamento.