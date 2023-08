Empresa organiza visita a destroços do Titanic após tragédia da OceanGate

A empresa RMS Titanic Inc., que detém os direitos de recuperação das peças do navio que naufragou em 1912, organiza uma nova expedição para visitar os destroços do transatlântico, no Atlântico Norte.





A viagem acontece meses depois da tragédia com o submersível da OceanGate, que implodiu e matou cinco pessoas.





A RMS Titanic Inc. planeja fazer a expedição aos destroços do Titanic em maio de 2024. As informações constam em um relatório apresentado pela empresa a tribunal, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (25). As informações são da AP News.



Segundo a companhia, a expedição tem o intuito de recuperar artefatos relacionados à embarcação, que estão no fundo do oceano. A empresa não especificou quantas pessoas deverão ir à visita ou se fará tudo de forma remota.





O governo dos Estados Unidos quer impedir novas viagens para recuperar itens do Titanic, inclusive essa da RMS, sob a alegação de infringir lei federal que proíbe a perturbação dos destroços do navio, além de um acordo internacional com o Reino Unido, que considera o local do naufrágio um memorial às mais de 1.500 vítimas da tragédia.