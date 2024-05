Norris desbanca Verstappen, vence GP de Miami e conquista 1ª vitória na F-1

Piloto ou skate? Leticia Bufoni abraça tudo e ainda quer curtir Olimpíadas

Leticia Bufoni surpreendeu ao descer do skate para se aventurar em um dos quentes carros da Porsche Cup. Seis vezes campeã do X Games, ela conquistou, no último domingo (28), em Interlagos (SP), seu primeiro troféu no automobilismo.