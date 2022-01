Homem mais velho do mundo, 'El Pepino' morre a 24 dias de completar 113 anos

Saturnino de la Fuente García, o homem mais velho do mundo segundo o Guinness World Records, que compila os recordes mundiais, morreu aos 112 anos e 341 dias nesta terça-feira (18), a apenas 24 dias do seu 113º aniversário, divulgou a publicação.

Conhecido como "El Pepino", García nasceu no bairro Ponte Castro, em León, na Espanha, em 11 de fevereiro de 1909, e se casou com Antonina Barrio Gutiérrez em 1933. O casal teve uma boa vida, segundo o Guinness, e do relacionamento nasceram sete filhas.

O segredo da longevidade de El Pepino era viver "sem machucar ninguém", conta a publicação. Com isso, e a sorte de sua altura de 1,50 m o livrar de lutar na Guerra Civil Espanhola de 1936, ele conseguiu se tornar um fabricante de sapatos de sucesso. O ganha-pão levou García a fabricar botas para o Exército do país.





Se não estava ocupado cuidando dos negócios, de acordo com o Guinness, ele se dedicava a sua outra paixão, o futebol. Torcedor do Cultural Leonesa, ele acabou cofundando o time de Puente Castro. Quando nasceu, o Barcelona era um clube de apenas dez anos e o Real Madrid, sete.





Além do conflito no próprio país, García também estava vivo na Primeira (1914-18) e na Segunda Guerra Mundial (1939-45), nas mais de quatro décadas da Guerra Fria, no período da Gripe Espanhola (1918-20) e, mais recentemente, da Covid-19.

El Pepino viu ainda dez papas no comando da Igreja Católica, de São Pio 10º a Francisco. Durante a sua vida também foram quatro os monarcas britânicos, começando por Edward 7º até Elizabeth 2ª.





Em setembro de 2021, ele teve seu recorde como o homem mais velho do mundo vivo na ocasião, com o auxílio do consultor em gerontologia Robert Young, que confirmou a morte. A causa não foi divulgada. García será sepultado em um cemitério local nesta quarta-feira (19), segundo a agência de notícias EFE. Além da mulher e das sete filhas, ele deixa 14 netos e 22 bisnetos.