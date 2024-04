Humorista expulsa mulher e bebê de show e gera debate sobre direito das mães

O comediante americano Arj Barker expulsou uma mãe e seu bebê de sete meses de uma apresentação na Austrália neste sábado, 20, no Festival Internacional de Comédia de Melbourne.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo disse Barker à Australian Broadcasting Corporation (ABC), ele pediu "educadamente" à mulher que o bebê não poderia ficar quando o choro da criança começou a interromper a sua linha de pensamento.





Publicidade

Mas Trish Faranda, a mulher que estava com o bebê, disse que ele parou o show para perguntar se tinha um bebê na plateia, e em seguida disse "eu falo 'bebê' fluentemente e ele disse leve-me para fora". Inicialmente, Faranda achou que se tratava de uma piada, até entender que ele falava sério.



"Eu não queria estragar a noite de ninguém, nunca foi minha intenção atrapalhar as pessoas ou criar uma cena", disse ela ao Seven News, e completou dizendo que a criança não estava gritando e que ela começou a amamentá-la para acalmá-la.

Publicidade



Barker afirma que não conseguiu ver que a mãe estava amamentando por conta das luzes do palco. Outras pessoas se levantaram e sairam da plateia em solidariedade a Faranda.



O episódio gerou um debate na Austrália sobre a falta de solidariedade em relação às mães e, ao mesmo tempo, sobre o direito de artistas de se apresentarem sem interrupções.

Publicidade



"Já é difícil para as novas mães participarem da sociedade com todas as barreiras colocadas diante delas. Ser humilhada assim, por apenas tentar aproveitar o show de comédia, é horrível", escreveu a política australiana Ellen Sandell, no X. "As mulheres têm o direito de participar na sociedade enquanto amamentam."



A organização do Festival Internacional de Comédia de Melbourne se posicionou sobre o ocorrido.





"Qualquer interação entre os artistas e seu público requer sensibilidade e respeito", escreveu, mas ressaltou que pessoas com bebês de colo são orientadas a se sentarem nas últimas fileiras para que possam sair rapidamente caso a criança fizer barulho, "para não incomodar o artista e outros clientes".