Itália apreende bens e dinheiro de suspeitas de enganar jogador de vôlei

A Guarda de Finanças de Monza, Itália, apreendeu dinheiro e bens de duas mulheres investigadas por aplicar um golpe no jogador de vôlei Roberto Cazzaniga, que durante 15 anos pensou ser namorado virtual da modelo brasileira Alessandra Ambrósio.

Segundo as autoridades locais, as suspeitas que teriam enganado Cazzaniga vivem em duas cidades das províncias de Monza e Cagliari.





O dinheiro e os bens apreendidos pela polícia seriam uma pequena parte dos 700 mil euros perdidos pelo atleta no período do falso relacionamento. As duas foram acusadas de fraude.





Uma das golpistas usava fotos da modelo nos perfis e se comunicava com o jogador somente pelo telefone, o que foi suficiente para que a relação entre Cazzaniga e a criminosa tivesse continuidade.

O atleta era enganado e fazia doações por acreditar que a falsa modelo passava por problemas cardíacos e precisava de ajuda médica. A farsa foi descoberta devido à desconfiança de alguns de seus colegas de equipe, que viram Cazzaniga pedir dinheiro emprestado para ajudar a falsa namorada.