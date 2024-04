Jovem de Altônia é favorita no Miss Teen Universe 2024 em Punta Cana

Maria Eugênio Raposo, moradora de Altônia, no Noroeste do Paraná, vai disputal a final do Miss Teen Universe 2024, neste domingo (28), em Punta Cana, na República Dominicana. O concurso é a versão adolescente do Miss Universo.





A jovem, que tem 18 anos, é considerada a “Barbie de Altônia” e favoritíssima ao título, já coleciando conquistas ao longo do ano, quando foi intitulada Miss Altônia Teen (2022), conquistou o Miss Paraná Teen (2022) e o Miss Brasil Teen (2023).



A preparação para o Teen Universe foi rigorosa. Durante um ano, Maria Eugênia foi acompanhada por dois professores de oratória, a empresa “Formando uma Miss” e pela mentora Jennifer Lubianca. Além disso, teve aulas diárias de inglês oferecidas pela Achieve It Idiomas, de Umuarama, e treinamentos físicos com a personal Cintia Santos, na Academia Ativa, em Altônia. Em Punta Cana, ao lado dela, estão o coach e preparador de passarela, Doug, o coordenador nacional e proprietário da franquia Miss Brasil Teen, Marcelo Ramos, e a mãe da jovem, Viviane Zamara.





“Valorizo muito o aspecto emocional dos concursos de beleza e vejo a importância de estar preparada emocionalmente para enfrentar esse universo. São necessários cuidados com psicólogos, como uma forma eficaz de lidar com os desafios”, ressalta Maria Eugênia, que pretende cursar Medicina e continuar se dedicando às passarelas.





Aliás, independentemente de vencer em Punta Cana o Miss Teen Universe 2024, a jovem quer concorrer à categoria adulta do Miss Universo, percorrendo os concursos até chegar à mais importante competição da categoria.





A candidata altoniense está movimentando a cidade mais uma vez. Em 2023, depois de vencer o Miss Brasil Teen, Maria Eugênica foi recepcionada com uma carreata em Altônia. Agora, a prefeitura municipal está convidando a população para assistir ao vivo, pela televisão, a final da disputa do Miss Teen Universe 2024, que será transmitida gratuitamente direto de um telão instalando no Centro Cultural Nelson Cadari, no centro da cidade.