Japão: Cidade em alerta após gato cair em líquido tóxico e sair pelas ruas

Inscrições para o curso gratuito de masseiro encerram nesta quarta em Cambé

O prazo para se inscrever no curso de masseiro encerra nesta quarta-feira (13), em Cambé (região Metropolitana de Londrina). As aulas começam na próxima segunda-feira (18), e serão ministradas no Instituto Federal do Paraná, na Rua da Lapa, 160.