Inscrições para o curso gratuito de masseiro encerram nesta quarta em Cambé

O prazo para se inscrever no curso de masseiro encerra nesta quarta-feira (13), em Cambé (região Metropolitana de Londrina). As aulas começam na próxima segunda-feira (18), e serão ministradas no Instituto Federal do Paraná, na Rua da Lapa, 160.







Ao todo, serão 160 horas de formação, com início em 18 de março e término em 31 de maio. As aulas seguem a metodologia e conteúdo do Senac Paraná e irão acontecer de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, com vagas limitadas. A matrícula pode ser feita através do telefone (43) 3174-0272.

O aluno terá a acesso a conceitos da gastronomia italiana, e irá aprender a organizar o ambiente de trabalho para produções; controlar e organizar estoques em ambientes de manipulação de alimentos; e preparar e precificar massas e suas variações como gnocchi, spaghetti, tagliatelle, pappardelle, fettuccine, cappelletti, conchiglione, ravioli, lasanha, tipos de molhos e etc.





O curso está sendo ofertado em parceria com o Senac Paraná, a Prefeitura de Cambé, através da Secretaria de Trabalho e Profissionalização, promovendo mais uma oportunidade de capacitação no município.





