Navio-veleiro Cisne-Branco da Marinha colide contra ponte no Equador

O navio-veleiro da Marinha do Brasil conhecido como Cisne-Branco colidiu com uma ponte de pedestres, que conecta Guayaquil à Ilha de Santay, no Equador. A ponte se estende sobre o rio Guayas, que liga a maior cidade equatoriana ao mar e abriga o principal porto do país. O acidente ocorreu nesta segunda-feira (18), por volta das 12h30, horário local (14h30 pelo horário de Brasília).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Depois do choque, um rebocador local, que apoiava o navio na manobra, acabou adernando e emborcou no local.

Continua depois da publicidade





Segundo a Marinha do Brasil e a Marinha do Equador, houve danos materiais, mas nenhuma pessoa se feriu.





"No momento, o Navio-Veleiro Cisne Branco encontra-se fundeado em segurança, aguardando disponibilidade de cais para atracação em Guayaquil, onde serão avaliadas as condições de material, mais detalhadamente. A Marinha do Equador, bem como autoridades locais, vêm prestando total apoio ao nosso Cisne Branco", informou a Marinha, em nota.