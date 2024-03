Trump ataca imigrantes e diz que vai vencer eleição 'porque não há escolha'

Paraná: Universidades estaduais estão entre as melhores da América Latina

As universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste do Paraná (Unioeste) estão entre as 100 melhores instituições de pesquisa do Brasil e entre as 200 da América Latina.