ByteDance diz que prefere fechar TikTok nos EUA do que vender aplicativo

A ByteDance, empresa chinesa dona do TikTok , prefere encerrar as operações nos Estados Unidos caso não consiga derrubar veto imposto pelo Congresso dos EUA, segundo a Reuters.



TikTok é "parte pequena" de receita da ByteDance e causa prejuízo nos EUA. A empresa possui outros aplicativos e sites com maior fluxo de usuários, como o CapCut, Douyin, Jinri Toutiao e Xigua, populares principalmente na China.

Venda alteraria algoritmo e complicaria negócios. Fontes que trabalham na Bytedance afirmaram à Reuters, porém, que a venda da operação americana implicaria em uma mudança do algoritmo usado em todos os aplicativos da empresa, o que não faz sentido para a Bytedance.



ByteDance pretende "exaurir" sistema judiciário dos EUA. Shou Zi Chew, diretor-executivo do TikTok, anunciou no próprio aplicativo que "vai continuar lutando" nos tribunais pela manutenção do aplicativo nos Estados Unidos.

"É um momento decepcionante, mas não será necessariamente determinante. É irônico porque a liberdade de expressão no TikTok reflete os mesmos valores americanos que tornam os Estados Unidos um farol de liberdade. Não se enganem: isto é uma proibição. Uma proibição do TikTok e uma proibição para vocês e para sua voz. Continuaremos lutando por seus direitos nos tribunais. Os fatos e a Constituição estão do nosso lado e esperamos vencer", afirmou Shou Zi Chew.