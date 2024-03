Musculação pode diminuir sintomas de depressão em idosos, mostra pesquisa

Ex-aluno do Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UEL/UEM (Universidade Estadual de Londrina e Universidade Estadual de Maringá), Paolo Cunha publicou recentemente artigo na revista Psychiatry Research, demonstrando que a prática do treinamento de força (musculação) pode provocar a diminuição dos sintomas de ansiedade e depressão em idosos.







As evidências foram construídas com base em mais de 200 artigos revisados sobre essa temática e somam-se aos já conhecidos benefícios do treinamento de força para a população idosa, tais como o ganho de força e massa muscular, redução da gordura corporal, melhoria da autonomia funcional e, consequentemente, diminuição no risco de quedas e fraturas, entre tantos outros.

Cunha atualmente faz pós-doutorado no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, em São Paulo.







O professor do Departamento de Educação Física da UEL Edilson Serpeloni Cyrino, um dos colaboradores do estudo, ressalta que as informações publicadas são bastante promissoras para a prevenção e tratamento de doenças psiconeurológicas que afetam a saúde mental.

“Acreditamos que a prática do treinamento de força, junto com o aumento da interação social provocada por projetos envolvendo grupos de idosos, possa ser o grande diferencial para os resultados encontrados”, afirma o pesquisador, que é coordenador do Gepemene (Grupo de Estudo e Pesquisa em Metabolismo, Nutrição e Exercício), do Centro de Educação Física e Esporte da UEL e responsável pelo Active Aging Longitudinal Study .







A preservação de uma boa saúde mental é fundamental para um envelhecimento bem sucedido, uma vez que influencia a qualidade de vida, autonomia e longevidade.





Nesse sentido, a prática de exercícios físicos em grupo ocupa um papel de destaque nesse processo, segundo o professor, pois se tratar de uma estratégia não farmacológica, com baixo risco de efeitos colaterais, eficaz, segura e que pode auxiliar na redução dos custos financeiros com consultas médicas, uso de medicamentos, internações e cirurgias de urgência.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: