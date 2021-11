"Mutirão" promove audiências de conciliação e entregas de documentos em Londrina

Instituído pelo Tribunal de Justiça do Paraná em 2003, o Programa Justiça no Bairro deu início a um novo “mutirão” em Londrina, na manhã desta segunda-feira (8).

O objetivo da iniciativa, que é pioneira no País, é aproximar as estruturas do Poder Judiciário da população que efetivamente depende da Justiça gratuita e, em muitos casos, enfrenta a lentidão dos processos que envolvem, por exemplo, a liberação de benefícios.

Entretanto, juízes, promotores, servidores do Poder Judiciário e voluntários também realizam audiências de conciliação, bem como tudo o que depende das varas da família.







A edição deste ano também trouxe a estrutura do Instituto de Identificação do Paraná para a emissão do documento de identidade.

Ao saber que a liberação do documento estaria sendo agilizada no "mutirão", a gerente do Sesc Cadeião de Londrina, Patrícia Sugeta, não perdeu tempo e realizou um agendamento. Ela contou que, por conta da pandemia, não estava conseguindo agendar um horário para solicitar o RG da filha Gloria, de 7 anos.







