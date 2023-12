Natal em Londrina pode gerar retorno 9 vezes maior que investimento, aponta pesquisa

Um levantamento preliminar, elaborado com dados da primeira semana de dezembro, revela que cada R$ 1 aplicado pela Prefeitura de Londrina na decoração natalina tem o potencial de induzir um fluxo financeiro de R$ 9,25 na economia da cidade. Para chegar a esse resultado, o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas (NuPEA) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Campus Londrina elaborou uma pesquisa e entrevistou os visitantes que estavam no Lago Igapó para prestigiar a decoração de Natal.







Desde 2019, a Prefeitura de Londrina realiza decorações especiais para festejar o Natal e o Ano Novo. O trabalho, coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) em parceria com demais secretarias, órgãos municipais e entidades da sociedade civil, é sucesso de público todos os anos.

Publicidade

Publicidade

Para 2023, foram destinados cerca de R$ 4 milhões, para decorar e iluminar não só o Lago Igapó II, mas também o Lago Cabrinha, Lagoa Dourada, Calçadão, rotatórias e praças, prédio da Prefeitura e da Câmara Municipal. As atrações também serão levadas aos distritos Warta, Maravilha, Irerê, Paiquerê, Guaravera e Lerroville; além da Catedral, alamedas Miguel Blasi e Manoel Ribas, trechos da avenida Saul Elkind e das ruas Sergipe e Benjamin Constant.





O ápice da decoração é a árvore montada no Lago Igapó, um dos principais espaços públicos da cidade. Com acesso liberado ao público desde a noite de 30 de novembro, a passarela que interliga duas margens do Lago Igapó registrou, até 10 de dezembro, uma média de 2.374 visitantes por dia. Para a projeção da pesquisa, foi apurado que, a cada visitante que fez uso da passarela, outro declarou que não a utilizou.

Publicidade

A pesquisa indicou, ainda, a origem dos visitantes, sendo a maioria de Londrina e moradores da região sul; o meio de deslocamento, em que 90% utiliza carro próprio; e um gasto médio de R$ 35,13 por visitante, entre outras informações.





Aplicando o efeito multiplicado de gastos à movimentação financeira dos gastos das famílias, apurou-se o quanto cada Real investido pela Prefeitura na decoração natalina de 2023 tem potencial de movimentar financeiramente em 9,25 vezes a economia da cidade. O estudo ainda cita que, por não avaliar os demais pontos da cidade que também recebem visitantes pela decoração, bem como o gasto das pessoas que não foram conferir as atrações de Natal, o resultado pode estar subdimensionado.





Em relação à arrecadação de tributos, ao considerar exclusivamente o ISS – Imposto Sobre Serviços, o retorno ao Município pode chegar ao montante de R$ 1.508.510,42. Isso significa que, somente com este potencial arrecadatório, é possível recuperar 46,3% do valor investido.





Leia mais na FOLHA DE LONDRINA