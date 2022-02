Nova passarela em Bandeirantes vai facilitar acesso ao Santuário São Miguel Arcanjo

Foi publicada nesta semana a licitação para executar uma nova passarela em Bandeirantes (Região Metropolitana de Londrina), no acesso ao Santuário São Miguel Arcanjo. O orçamento previsto pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Paraná é de R$ 6,13 milhões e inclui também melhorias na BR-369.

Propostas

As empresas interessadas devem protocolar suas propostas de preços e documentação até o dia 22 de março, na sede do DER em Curitiba. No dia 23, às 14h, será realizada a sessão de abertura de envelopes com os preços propostos pelas participantes.

A licitação acontece na modalidade concorrência pública, em que é declarada vencedora a empresa que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública e cujos documentos de habilitação sejam todos aprovados.