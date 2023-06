Lista de falecimentos dos dias 1º e 2 de junho de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h07.







HUMICO YOSHITOMI MYASAKI - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/06/2023

Data e Horário do Velório: 02/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

JOSE BENEDITO LOURENÇO - 77 anos - /PR

Falecimento em: 02/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO CARRAI - 77 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA PINHEIRO YOSHIMINO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório: 01/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





CARLOS MAYKE BEGA OLIVEIRA - 30 anos - UCHOA/SP

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: UCHOA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CHARLES FERNANDO CRE DE OLIVEIRA - 20 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ENEDINA DE FATIMA MARTINS BENTO - 66 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório: 02/06/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





FRANCISCO MANOEL DE FARIAS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório: 01/06/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE ANTONIO PELAQUIM - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:





MANOEL LUIZ SANTOS - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório: 01/06/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: VELANDO





MARIA APARECIDA DE SOUZA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório: 02/06/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





MARIA CLEUZA PINOTI PRIMO - 70 anos - DRACENA/PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: VAI PARA DRACENA/SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MATHEUS GABRIEL RODRIGUES SIQUEIRA - 25 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





NAIR GOMES DAQUANA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório: 01/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





SERGIO GIMENES ZANIN - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório: 01/06/2023 - 11:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C/ ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





WALDOP SEL - 90 anos - LONDRINA /PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório: 01/06/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/06/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





ALEXANDRINA FREIRE PRESTES LESSA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório: 31/05/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





AMELIA DE MATTOS NEPOMUCENO - 72 anos - SERTANEJA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANA MARIA ANDRE SOARES RODRIGUES - 56 anos - ITAMBARACA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório: 01/06/2023 - 01:00

Local do Velório: (IGREJA) AVENIDA DAS MARITACAS 2750. JD EUCALIPTUS.

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: ITAMBARACA

Situação: SEPULTADO





BRUNO FERRO DE SOUZA - 14 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DIRCEU AUGUSTO PEREIRA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório: 01/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ELIANE MARI LOURENCO - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório: 31/05/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ELIDIA OLIZETRE CALÇADO ROCHA - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório: 31/05/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





ERDAIZA NORA KEMP - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório: 01/06/2023 - 10:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





FLORIZA ALBINO DE OLIVEIRA - 73 anos - PITANGUEIRAS/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO HENRIQUE BATISTA GOES - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM DESPEDIDA NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 31/05/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES FILHO - 69 anos - GUATIGUA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSEMAR DA COSTA RIBEIRO - 82 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA APARECIDA GORRI DE MELO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório: 31/05/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/05/2023 - 17:30

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





NATALINA CORREA DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório: 31/05/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ROSA MARIA VAZ - 69 anos - SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Situação:





SANTA TEREZA DE SOUZA RAMPAZZO - 80 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SUZANA ALVES - 44 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VALDEMIR DE PAULA SANTOS - 51 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





VANDA DA SILVA - 76 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VANESSA DA COSTA GALVAO - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 00:00

Local do Sepultamento:

Situação: SEPULTADO





VASTI DE MELO VIEIRA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório: 01/06/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





ADHEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO - 77 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 30/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANA MARIA SILVA - 62 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 30/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BENEDITO EMIDIO GONÇALVES - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/05/2023

Data e Horário do Velório: 30/05/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/05/2023 - 18:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





DALVENIRA DA SILVA - 90 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 30/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FLORIZA PAULA DOS PASSOS DA ROSA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HEITOR GABRIEL ALMEIDA SAITO - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/05/2023

Data e Horário do Velório: 30/05/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/05/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOSE MARTINS - 90 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 30/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO SERTANOPOLIS

Situação:





MARGARETE DARQUES DE CARVALHO OLIVEIRA - 58 anos - SERTANEJA/PR

Falecimento em: 30/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA DA SILVA AGUIAR - 71 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Falecimento em: 30/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: LUPIONOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA KAORU TATEYAMA - 79 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 30/05/2023

Data e Horário do Velório: 30/05/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/05/2023 - 18:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MASSAO FUKAGAWA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/05/2023

Data e Horário do Velório: 30/05/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 31/05/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





NAIR NEVES - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/05/2023

Data e Horário do Velório: 30/05/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 31/05/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





NILSON TEIXEIRA - 51 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 30/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: