Prefeitura de Londrina oferta vagas em várias áreas para estágio remunerado

Há vagas disponíveis para estágio remunerado em diversas áreas na Prefeitura de Londrina. Por exemplo, tem cinco vagas para atuar no gabinete do Prefeito nas seguintes áreas: Administração, Secretariado, Relações Internacionais e Jornalismo, com bolsa-auxílio que vai de R$ 917,00 a R$ 1.100,40 (bruto mensal) ou R$ 9,17/hora. O expediente, para estas funções, é de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h (Administração); 13h às 18h (Jornalismo); 8h às 13h ou 13h às 18h (Secretariado e Relações Internacionais). O candidato precisa estar cursando Administração (3° semestre em diante), Jornalismo (5° semestre em diante), Relações Internacionais (3° semestre em diante), ou Secretariado. Ainda é requisito possuir, no mínimo, um ano até terminar a graduação.





Há, também, duas vagas para estágio na Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), em Turismo e Administração/Secretariado. O valor bruto mensal pago é de R$ 917,00 ou R$ 9,17/hora (auxílio transporte já incluso). O candidato deve estar cursando Administração, Secretariado ou Turismo, e o expediente é de segunda a Sexta, das 8h às 13h ou das 13h às 18h (Administração/Secretariado); e das

12h às 17h (Turismo).

Publicidade

Publicidade





Estão abertas duas vagas para estágio remunerado em Design Gráfico, com bolsa-auxílio de R$ 917,00 (bruto mensal) ou R$ 9,17/hora (auxílio transporte já incluso). O expediente é de segunda a sexta, das 8h às 13h. Os requisitos são: curso o 2° semestre em diante e possuir, no mínimo, um ano até a finalização do curso.





A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, pontua que o estágio em órgão público, como a Prefeitura de Londrina, é uma experiência muito rica para a formação acadêmica. “A oportunidade de estagiar num órgão público é uma experiência única e possibilita não somente o aprendizado acadêmico da área cursada, mas também conhecimento de como e por que nascem as políticas públicas, da função do Estado e do funcionamento da máquina”, afirma.





Segundo a SMRH (secretaria Municipal de Recursos Humanos), os detalhes sobre as oportunidades estão no site Mais Estágio, de Curitiba, que foi contratada este ano pela prefeitura de Londrina mediante licitação. (Clique aqui para acessá-lo).