Lista de falecimentos dos dias 10 e 11 de outubro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quarta-feira (11).







FUMIKO KIMURA - 76 anos - URAI/PR

Falecimento em: 11/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: URAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ABEL DE BARROS - 85 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 10/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





AFONSO MARTINS GOMES - 96 anos - JUNDIAI DO SUL/PR

Falecimento em: 10/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO - COM ACOMP.CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 11/10/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação:

ALDEVINA DE OLIVEIRA PADUA - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/10/2023

Data e Horário do Velório: 10/10/2023 - 23:00

Local do Velório: RUA:JACOMO PELOI ,14 - CAFEZAL II

Data e Horário do Sepultamento: 11/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANA PAULA DE SOUZA - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/10/2023

Data e Horário do Velório: 11/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 11/10/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO

ANA VALERIA FERNANDES DE LIMA MELO - 45 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/10/2023

Data e Horário do Velório: 10/10/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 11/10/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





APARECIDO CORREIA - 81 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 10/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

BENEDITA DE SOUZA CARDOSO - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/10/2023

Data e Horário do Velório: 10/10/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO





CACILDO PROCOPIO DE PROENÇA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/10/2023

Data e Horário do Velório: 11/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 11/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: VELANDO